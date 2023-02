Le CLSC de Beauceville a suspendu ses activités de fin de semaine

Le Centre local de services communautaires (CLSC) de Beauceville a suspendu temporairement ses activités de fin de semaine en raison de la baisse des demandes et du manque de personnel.

En effet, pour le moment, il y a très peu de demandes pour des rendez-vous aux services courants de cet établissement la fin de semaine. Alors pour économiser la main-d'oeuvre qui se fait rare et combler le peu de besoins de cette période, le service sur rendez-vous en fin de semaine est seulement offert au CLSC de Saint-Georges, et ce, temporairement.

« Dès que la demande de rendez-vous augmentera, les services sur rendez-vous de fin de semaine reprendront à Beauceville. En ce qui a trait aux services sur rendez-vous en semaine, là où il y a le plus de volume d'activités, il est important de mentionner à la population que ceux-ci demeurent offerts au CLSC de Beauceville », a précisé Mireille Gaudreau, relationniste de la direction générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, contacté par courriel par EnBeauce.com. « Dès qu'il y aura suffisamment de demandes d'usagers pour rouvrir les services sur rendez-vous la fin de semaine, le service reprendra, mais au moment d'écrire ces lignes, le besoin de la population ne le justifie pas. »

Rappelons que les services courants ne sont pas des services urgents comme à l'urgence d'un hôpital et se font uniquement sur rendez-vous. À titre d'exemples, on y fait des soins de plaies, des lavages d’oreilles, de l’administration de médicaments, de l’enseignement pour des examens ou des chirurgies, etc.