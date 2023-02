Les paramédics débutent leurs négociations avec Québec

Le 24 février, l’Alliance syndicale de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), et les travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc. (TASBI), et la partie patronale qui inclut le gouvernement du Québec (Secrétariat du Conseil du trésor), le Ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi que l’ensemble des associations patronales ont eu leur première rencontre officielle.

Cette brève rencontre avait pour objectif de présenter les demandes syndicales de l’Alliance auprès des instances patronales. Selon Christian Duperron, président TASBI, ils ont eu l’occasion d’expliquer leurs demandes et répondre aux interrogations de la partie patronale.

De plus, il ont réitéré qu’il est primordial pour les syndicats de l’Alliance d’être partie prenante lors de l’évaluation du titre d’emploi de paramédic.

« En aucun temps, nous ne laisserons l’évaluation de l’emploi se faire au sein d’Urgence santé », énonce-t-il dans sa lettre aux membres envoyés aux médias.

« La partie patronale est bien avertie que nous ne signerons pas la même entente que les autres syndicats. Nos demandes sont raisonnables et elles peuvent conduire à un règlement sérieux et à la hauteur du mérite des paramédics que nous représentons. Il appartient maintenant à la partie patronale de négocier avec nous une entente de principe satisfaisante », ajoute-t’il

Les demandes doivent être évaluées dans les prochaines semaines. Un calendrier de rencontre de négociation a été mis en place.