L’Assiettée Beauceronne a officiellement déménagé lundi en compagnie de l’Accueil inconditionnel dans leurs nouveaux locaux au 12215 2e Avenue à Saint-Georges.

L’organisme Au Bercail qui les chapeaute a débuté la semaine dernière par le déménagement de l’Accueil inconditionnel et puis ce fut au tour de l’Assiettée Beauceronne ce lundi.

D’ailleurs, la directrice du Au Bercail, Cathy Fecteau indique que l’équipe est bien essoufflée de ces déménagements, mais que tout s’est bien déroulé. De plus, Pizza Salvatoré a décidé de les encourager en offrant 46 pizzas larges lundi permettant de nourrir les gens malgré l’absence de cuisine.

Dès le lendemain matin, les portes étaient ouvertes afin d’offrir un premier dîner. Un total de 61 personnes ont été servies et ont pu avoir un repas chaud.

« Les gens étaient de bonne humeur et ils disaient qu’ils se sentaient bien et que l’environnement était accueillant et que c’était bien pensé », nous dit Mme Fecteau.

Elle ajoute que ces nouveaux locaux leur permettent d’asseoir beaucoup plus de personnes et que ce soit plus confortable pour tous.

Mentionnons que le bâtiment avait été victime d’un incendie criminel en novembre, mais cela n’a pas découragé l’organisme qui a tout fait pour déménager à temps.