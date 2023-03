Aider et accompagner les aînés dans le processus de plainte

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 21 mars.

La conférencière invitée est Sylvie Vachon, intervenante pour le Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes (CAAP) – Chaudière-Appalaches. Le thème de sa conférence est « Aider et accompagner les usagers dans le processus de plainte ».

« Vous êtes insatisfait des soins ou des services reçus en santé et services sociaux? Un problème avec le bail de votre résidence (RPA)? Le CAAP est là pour vous aider à être entendu! » de dire Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Le Régime d’examen des plaintes est un moyen rapide et gratuit qui permet de faire corriger des situations, d’éviter que des erreurs se reproduisent, de comprendre ce qui est arrivé ou parfois même d’obliger les ordres professionnels à rappeler les bonnes pratiques à leurs membres. Porter plainte, c’est une action citoyenne qu’il faut valoriser, car un droit existe vraiment quand on le fait reconnaître.

Cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Il est important de confirmer sa présence. Pour renseignements complémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.