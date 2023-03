Changement d'heure dans la nuit du 11 au 12 mars

Dans la nuit du 11 au 12 mars, nous passerons à l’heure d’été et malheureusement notre nuit sera écourtée d’une heure.

Vos téléphones et ordinateurs se mettront à jour à 2 h pour l’heure avancée. Pour ce qui est des horloges et des montres qui ne le font pas automatiquement, il est conseillé de les régler avant d’aller dormir.

Si vous avez l’occasion de vous coucher une heure plus tôt vous risquez d’avoir moins de mal à vous lever le lendemain en particulier pour les personnes qui travaillent ce dimanche.

Selon le site internet Naître et Grandir, les enfants sont particulièrement affectés par le changement d’heure. Il est possible de les coucher et de les réveiller 10 minutes plus tôt pendant la semaine qui précède. De plus, il est recommandé d’éviter d’exposer les enfants à la lumière des écrans le soir.

C’est une bonne occasion également de vérifier vos détecteurs de fumée pour s’assurer que les batteries sont toujours bonnes.

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, où nous retomberons sur l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver).