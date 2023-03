Reprise du service de prélèvements à Tring Jonction

Le centre de prélèvements situé dans le local de la pharmacie de Tring Jonction reprend ses activités dès aujourd'hui, pour les citoyens de cette municipalité ainsi que ceux de Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin.

Ainsi, le centre de prélèvement situé dans les locaux de la pharmacie Uniprix (au 106, avenue Commerciale) à Tring Jonction est ouvert sur rendez-vous en matinée le premier et le troisième mardi de chaque mois.

« Après avoir vu leur médecin, les citoyens seront contactés par la centrale de rendez-vous qui leur offrira l’opportunité de recevoir leur prélèvement à cet endroit. C'est en effet un service de proximité qui est vraiment apprécié des citoyens et plusieurs nous l'ont témoigné au cours des derniers mois », a indiqué Stéphanie Simoneau, directrice-générale-adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation.

Notons que cette réalisation a été rendue possible grâce aux efforts concertés des municipalités, de la MRC de Beauce-Centre, du CISSS de Chaudière-Appalaches et du député de Beauce-Nord, Luc Provençal. Tous ces acteurs souhaite maintenir un service de proximité jugé essentiel et important pour les municipalités impliquées.

« Je suis fier de cette réalisation et des efforts qui ont été concertés pour ramener ce service dans notre localité », a mentionné le maire de Tring Jonction, Mario Groleau. Piloté par la municipalité, en collaboration avec la MRC Beauce-Centre et grâce à une subvention de l’Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la région de la Chaudière-Appalaches, le chantier a débuté en 2022. De son côté, le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc, se réjouit de cette remarquable concertation et des fonds investis qui profitent à toute la communauté. « Un autre beau projet pour mieux servir notre monde, en particulier nos aînés. Bravo aux instigateurs du centre de prélèvement, excellente initiative!»

Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité : 16 535 $

Municipalité de Tring-Jonction : 4 706 $

Municipalité de Saint-Frédéric : 3 973 $

Municipalité de Saint-Jules : 2 103 $

Municipalité de Saint-Séverin : 1 468 $

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal voit dans cet accomplissement la preuve que la volonté du milieu peut se traduire par des engagements concrets pour le mieux-être de la population. « Notre préoccupation est toujours d'améliorer ou de bonifier les services. Dans ce cas-ci, reprendre le flambeau après ces années de pandémie et réussir à amasser les sommes requises témoigne de la force et des convictions des intervenants du milieu. Je salue votre implication et vous remercie au nom de tous les citoyens qui retrouvent ce service près de chez eux ».

SUR LA PHOTO : Patricia Poulin, propriétaire Uniprix - Sylvain Cloutier, maire de St-Jules - Stéphanie Simoneau, directrice générale adjointe et coordination des programmes sociaux et de réadaptation - Luc Provençal, député de Beauce-Nord - René Leduc, maire de Saint-Séverin - Mario Groleau, maire de Tring-Jonction - Jonathan V.Bolduc , de la MRC de Beauce-Centre - Micheline Grenier, mairesse de Saint-Frédéric