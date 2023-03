Les jeunes Québécois trinquent à la saine hydratation

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, ce mercredi 22 mars, les jeunes Québécois sont invités à trinquer à l’eau lorsqu’ils ont soif avec les défis Tchin-tchin à l’école et Rigol’eau à la garderie.

Cent soixante-huit mille, ce sont le nombre de jeunes à travers le Québec qui relèvent le défi de trinquer à l’eau jusqu’au 24 mars. Organisés par la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), ces défis ont pour but de pousser la jeune génération à privilégier l’eau comme moyen de s’hydrater sainement. « Les boissons sucrées et les jus occupent trop de place dans l’alimentation des jeunes Québécois et nuisent à leur santé physique et dentaire. Alors que l’eau est la meilleure boisson, les enfants et les parents n’ont pas toujours le réflexe de simplement glisser une gourde d’eau dans la boîte à lunch pour accompagner la collation ou le repas du midi », a expliqué Jalila Mafhoum, chargée de la campagne à Coalition Poids.

École et garderie ont leur défi !

Le Défi Tchin-tchin et le Défi Rigol’eau font parti de la campagne J’ai soif de santé de la Coalition Poids. Cette dernière vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la consommation d’eau chez les enfants. Les deux défis proposent plusieurs activités ludiques et éducatives aux élèves et aux tout-petits afin qu’ils apprennent à aimer l’eau, tout en s’amusant. « L’eau est la meilleure façon de s’hydrater et doit devenir la norme. À la maison, pourquoi ne pas aussi suivre le mouvement en redonnant plus de place à l’eau au quotidien. Pétillante ou non agrémentée de fruits, de légumes ou de fines herbes, il est possible de donner du punch à votre eau pour la rendre plus festive », a estimé Jalila Mafhoum.

Créée en 2006 et parrainée par l’Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition Poids réunit plus de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle a pour but de favoriser la mise en place d’environnement facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids.