Une nouvelle image pour le Comptoir régional de Beauce

Le Comptoir régional de Beauce a présenté, ce jeudi 23 mars, sa nouvelle image lors d’une journée porte ouverte à Saint-Georges. Le lieu arbore désormais un logo bleu avec la lettre « C » et un nouveau slogan: « Vous tends la main ».

Dans ses locaux situés sur la 1re Avenue de Saint-Georges, le Comptoir régional de Beauce a rassemblé toute son équipe, pour dévoiler sa nouvelle image. Une initiative de la direction visant à réaffirmer ses valeurs et sa mission, en rappelant comment les dons de la population sont triés et revalorisés par les équipes. « Nous avons souhaité remettre notre logo au goût du jour, qui représentait bien notre mission, je pense que c’est chose faite. Après plusieurs propositions, nous avons laissé le choix final à nos salariés et nos bénévoles », a indiqué la directrice générale, Isabelle Dion.

Une chaîne de dons plus claire pour la population

L’idée de cette nouvelle image, était aussi de mieux expliquer à la population le circuit que subissaient les dons, après les avoir déposés. « Nous avons illustré notre chaîne de dons car plusieurs clients et donateurs se demandent à quoi servent les dons, puis où va l’argent de nos ventes », a complété Isabelle Dion.

Les dons sont reçus directement au magasin de la 1re avenue, ou au magasin de meubles usagés sur le 10 Avenue. Il existe aussi plusieurs bornes de dépôt de textiles à Saint-Georges. Les produits sont ensuite triés et étiquetés par les 41 employés, ainsi que les bénévoles.

Un labyrinthe d’objets en tout genre

La journée porte ouverte aura également permis aux nombreux visiteurs d’entrée dans les « coulisses » du Comptoir régional de Beauce. Sur près de deux étages et tout un sous-sol, employés et bénévoles s’efforcent de trier dans une incroyable énergie. Le sous-sol est réservé au tri de vêtements, réparations de textiles, jouets ou encore électroniques. Après quoi, les objets montent en magasin ou sont envoyés à l’exportation pour ceux qui ne peuvent pas être vendus.

Au premier étage est installée l’aide alimentaire où les personnes dans le besoin peuvent profiter de panier deux fois par mois. « Étant aux études avec deux enfants, je bénéficie moi-même des paniers en aide temporaire renouvelable tous les trois mois, et franchement ce sont de très bon produits. J’avais le choix entre manger et payer mon loyer, donc heureusement que le Comptoir existe pour nous aider », a commenté une bénévole qui est aussi bénéficiaire de l’aide alimentaire. En 2022, 2 505 paniers ont été distribués et 419 familles ont pu être aidées. Une salle de taille de chiffons a aussi été créée afin de donner une deuxième vie aux vêtements non vendus, en les fournissant aux entreprises ou aux garages de la région.

Pour rappel, le Comptoir régional de Beauce est une entreprise d’économie sociale qui existe depuis 1990. Il a pour mission de réduire l’empreinte environnementale en donnant une seconde vie aux articles au bénéfice de la communauté. Ouvert à tous, il vient en aide en soutenant les plus démunis ou en offrant, à faible coût, de l’aide matérielle et alimentaire.