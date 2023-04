Des patients obligés d'attendre pour l'élargissement de l'aide médicale à mourir

Le poids corporel se décide essentiellement dans le cerveau et nous n'avons qu'une capacité limitée à l'influencer, semblent démontrer des travaux réalisés à Québec. Les chercheurs de l’Université Laval et du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval ont ainsi identifié une ...