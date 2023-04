Un concept beauceron pour prévenir les chutes chez les aînés

Un nouveau concept visant à prévenir les chutes chez les aînés a été présenté aujourd'hui au Manoir du Quartier à Saint-Georges, par son instigatrice Linda LaCombe.

Ce concept est issu du studio de santé Au Plateau d’Argent, ouvert par Linda LaCombe en 2016 à Saint-Georges. Cette dernière a découvert la plateforme Power Plate en Australie et a développé un programme associé visant à renforcer les muscles et les os, surtout chez les aînés, pour prévenir les chutes. Elle a ensuite créé le réseau de studios santé Lila et le premier projet a vu le jour à la résidence le Manoir du Quartier à Saint-Georges.

En effet, des milliers de gens âgés de 65 ans et plus tombent chaque année et risquent de perdre leur indépendance. Ce problème monopolise des ressources humaines en santé et engendre des coûts financiers importants. C'est pour cela que le projet Lila a été conçu. Le but est de réduire le nombre de chutes et leur gravité.

Après la démonstration d'un habitué, Richard Lehoux, député fédéral de Beauce, et le maire Claude Morin se sont essayés sur ledit appareil. La plateforme vibre et, à l'intérieur du corps, tous les muscles se contractent.

Linda aimerait développer le projet au Québec et au Canada.