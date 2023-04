Trois soeurs remportent le tirage de la 14e Maison Moisson Beauce

Lynka, Bianka et Natacha Fortin, trois soeurs de Saint-Benoît-Labre, ont remporté le tirage de la 14e Maison Moisson Beauce, qui se situe au 1054, 147e Rue à Saint-Georges.

Le tirage a eu lieu en direct de la maison ce jeudi soir à 18 h 30, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. Contactée dans la foulée, Lynka Fortin était très heureuse et sans mot. « Excusez-moi, je suis un peu surprise. Je vous suivais en ligne et je n’y croyais pas. Je ne sais pas quoi dire, j'ai de la misère à y croire », a-t-elle indiqué au téléphone avec Marie Champagne, la directrice de Moisson Beauce.

Les gagnantes ont jusqu'au 12 mai prochain à 14 h pour faire le choix entre la maison unifamiliale de style Art déco ou la somme de 250 000$ en argent. Elles avaient acheté leur billet sur internet.

Située sur un grand terrain de plus de 15 500 pieds carrés avec aucun voisin à l'arrière, cette maison a une histoire particulière. En effet, selon une anecdote contée par Marie Champagne avant le tirage, le terrain était autrefois une terre où étaient cultivées des pommes de terre. Un beau clin d'oeil à la mission de Moisson Beauce.

Rappelons que les 4 500 billets ont été vendus en seulement six semaines. « Merci à tout le monde d'avoir participé à ce tirage-là, on le prend comme un geste de solidarité envers notre mission qui est de contribuer à ce que chaque individu de notre région puisse se nourrir et nourrir sa famille », a souligné Marie Champagne.

Lors de la campagne pour cette 14e Maison Moisson Beauce, trois intervenants principaux ont livré des témoignages sur leurs implications et leurs motivations à faire partie de ce projet année après année. Visionnez la vidéo.