Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 16 avril

Thomas Loubier: une vie entre étude et baseball

Le Beaucevillois, Thomas Loubier, est un jeune joueur de baseball de la région qui a récemment été sélectionné par l'Académie de Baseball du Canada (ABC). Il aspire à devenir joueur professionnel, tout en laissant une grande place à ses études.

Lundi 17 avril

Championnat du monde: les Canadiennes échouent face aux États-Unis

Marie-Philip Poulin et ses coéquipières avaient la lourde tâche de battre leurs rivales, des États-Unis, pour la finale du championnat du monde féminin. Malheureusement, la troisième période aura eu raison du Canada qui s'incline 6 à 3.

Lutter contre les cyanobactéries au Grand lac Saint-François

L’Association pour la protection du Grand lac Saint-François (GLSF) a proposé d’interdire l’épandage d’engrais et de pesticides sur les terrains riverains, en collaboration avec les municipalités.

Jade Mercier et Thibaut Eeckoute représenteront la région au Rendez-vous panquébécois

La dernière soirée de la finale régionale de Secondaire en Spectacle se déroulait en fin de semaine passée. Pour l'occasion, deux numéros de la polyvalente Saint-Georges ont été sélectionnés pour représenter la région.

Fermeture d'Olymel: les Éleveurs de porcs de la Beauce appellent à la mobilisation générale

Les Éleveurs de porcs de la Beauce organisaient aujourd’hui une conférence de presse en réaction à la fermeture de l’abattoir Olymel à Vallée-Jonction, dans laquelle ils appellent à la mobilisation générale.

Mardi 18 avril

Un mini-golf à l'américaine s'installe à Beauceville

Le club de golf de Beauceville a annoncé l'ouverture d'un mini-golf pour la fin de mois de juillet. Ce dernier proposera 18 trous et sera décoré sous le thème des mines d'or.

Secondaire en Spectacle: des numéros beaucerons au Rendez-vous panquébécois

La fin de semaine passée, les écoles secondaires de Jésus-Marie de Beauceville, des Appalaches et des Etchemins, ainsi que la polyvalente des Abénaquis étaient en finale régionale à la Maison de la culture de Bellechasse. Plusieurs numéros de la Beauce se sont qualifiés pour la prochaine étape.

Mise en place du comité d’aide au reclassement des travailleurs de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, accompagnée du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé la mise en place du comité d’aide au reclassement des travailleurs de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction.

La performance XXL d'un peintre beauceron sur l'île de La Réunion

Né à Saint-Odilon-de-Cranbourne, Victor-Abel Gagné est parti s'installer sur l'île de La Réunion à 23 ans. Le Beauceron est désormais peintre professionnel et a récemment fait parler de lui après avoir installé, par surprise, une oeuvre devant le musée Léon Dierx à Saint-Denis sur l'île de La Réunion.

Mercredi 19 avril

Un spectacle-bénéfice pour « donner au suivant »

Dany Paré, enseignant à la polyvalente Benoit-Vachon, lance un spectacle-bénéfice « donnez au suivant » en compagnie de Michel Barrette, vendredi 5 mars au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Un investissement de plus de 1,7 M$ dans la MRC La Nouvelle-Beauce

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, une entente de 1 742 082 $ avec la MRC de La Nouvelle-Beauce, afin de mettre en avant son histoire, son patrimoine et son savoir-faire.

De nouvelles bornes de recharge rapide s'installeront en Beauce

Dans ses annonces de mars dernier, le gouvernement avait annoncé la mise en place de nouvelles bornes à recharge rapide sur le territoire. En Chaudière-Appalaches, 22 bornes devraient être installées, dont 8 en Beauce.

Il est temps de passer à autre chose, de se réconcilier avec la vie

Médecin de famille œuvrant en santé mentale et en dépendance depuis bientôt 20 ans, Marie-Ève Morin soulève les impacts néfastes de la pandémie et encourage les gens à bien s’entourer et à s’occuper.

Jeudi 20 avril

Les bateaux-dragons de retour cet été sur la rivière Chaudière

Le Comité des fêtes de Saint-Georges a annoncé le retour de la course de bateaux-dragons dès cet été. L'événement en sera à sa 12e édition et se déroulera le samedi 8 juillet prochain.

Le Tournoi de hockey féminin débute ce vendredi !

Comme annoncé il y a quelques semaines, le Tournoi de hockey féminin débutera ce vendredi 21 avril, dès 17 h 30, dans les Arénas de Saint-Prosper et Saint-Georges.

Le Woodoliparc reçoit le prix Jeune entreprise de l'année

Le Woodooliparc, situé à Scott, a reçu le prix Jeune entreprise de l'année décerné par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) lors de la 33e édition du Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce qui s'est tenue ce mercredi 19 avril.

Appel de témoignages: un intervenant d'urgence a-t-il déjà fait une différence pour vous?

Le mois de mai souligne les services d’urgences grâce à la Journée internationale des pompiers le 4 mai, la Semaine de la police du 14 au 20 mai ainsi que la Semaine des paramédics du 21 au 27 mai. À cette occasion, EnBeauce.com lance un appel de témoignage.

Vendredi 21 avril

Au printemps, les chevreuils se rapprochent des routes

Force est de constater qu'il y a beaucoup de chevreuils sur les bords de route ces temps-ci. Pour cause? Le printemps, tout simplement.

Les Condors se reprennent et créent l'égalité dans la finale

Ce jeudi 20 avril, les Condors avaient de nouveaux rendez-vous au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges pour le quatrième match de la finale face aux Cobras de Terrebonne. Les hommes de Jonathan Ferland ont remporté ce match 4 dans les prolongations 4 à 3.

Beauce-Centre: le bac brun est arrivé

La MRC de Beauce-Centre a commencé la distribution du bac brun. C'est donc l'occasion de se rappeler les bonnes habitudes à adopter.

Soirée de Prestige du CBE: Martin Bouchard et l'inévitable IA

Le Conseil Economique de Beauce (CEB) avait invité Martin Bouchard, président et co-fondateur de QScale dans le cadre de son souper d'affaires de Prestige, ce jeudi 20 avril au Georgesville. Au total, près de 400 personnes ont répondu présentes à l'événement.