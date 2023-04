Le CJE Beauce-Sud remercie ses bénévoles

Le gouvernement du Québec annonce mercredi qu’il modifiera un règlement pour mieux encadrer le vapotage, dans un but de prévention et de promotion de la santé et de saines habitudes de vie, en particulier chez les jeunes. Québec prévoit ainsi interdire la vente des produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, ...