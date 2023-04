L’Association des TCC des deux rives a inauguré ses nouveaux locaux

L’Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux (TCC) des deux rives (Québec – Chaudière-Appalaches) a inauguré ses nouveaux locaux le vendredi 14 avril lors d'un 5 à 7 festif.

Déjà propriétaire de la bâtisse de Québec depuis avril 2018, l’Association devenait, le 10 février 2022, propriétaire d’un établissement faisant office de bureau mère pour le territoire de Chaudière-Appalaches, à Saint-Georges. L'association y est installée depuis juin 2022.

Désormais installé au 2 900 boulevard Dionne à Saint-Georges, l'organisme communautaire regroupe et aide tous les adultes concernés par le traumatisme craniocérébral modéré ou grave. Sa mission est d'offrir du soutien aux personnes ayant subi un TCC ainsi qu'à leur entourage, leur permettant donc de maintenir et d'améliorer leurs conditions de vie. Elle vise aussi à favoriser la participation sociale en offrant un lieu d’échange et d’entraide.