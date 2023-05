Mai est le mois de la communication et de l’audition. Pour l'occasion, l’Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA), ayant pour mission de représenter et défendre les professions d’orthophoniste et d’audiologiste ainsi que de faire valoir leurs rôles auprès de la population, souhaite souligner quelques faits en lien avec cet événement.

La communication est essentielle à la vie. Les troubles de la communication et de l’audition, bien qu’invisibles constituent des obstacles majeurs à une pleine participation sociale en famille, au travail et en société. Un Canadien sur six présente un trouble de langage, de parole ou de l’audition, et ce nombre est appelé à augmenter avec le vieillissement de la population en raison des pertes auditives, AVC et démences plus fréquentes en âge avancé.

Voici la prévalence de certains de ces troubles au Canada et dans le monde :

- le trouble développemental du langage touche un peu plus de 7% des enfants,

- 48 % des adultes canadiens ont de faibles compétences en littératie, ce qui influe sur leur capacité à fonctionner au travail et dans leur vie personnelle,

- 4 à 6 enfants sur 1 000 naissent avec une déficience auditive,

- la perte auditive est la troisième condition chronique ayant la plus grande prévalence (après l’arthrite et l’hypertension),

- une personne de plus de 65 ans sur trois est touchée par une perte d’audition incapacitante.

À l’occasion du mois de la communication, des orthophonistes et audiologistes répondront gratuitement aux questions du grand public, sous forme de courriels. Entre le 1er mai et le 31 mai, les citoyens de toutes les régions québécoises pourront alors acheminer leurs questions à [email protected] Les bénévoles de l’AQOA s’engagent à répondre dans un délai de 5 jours ouvrables.



Les membres bénévoles de l’AQOA pourront répondre aux questions au sujet de la communication, du langage, de la déglutition et de l’audition, selon leurs nombreux champs d’expertise :