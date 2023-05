Un nouveau service de répit pour les proches aidants en Beauce

La Coopérative Aide Chez Toi en Beauce (CACTB) a annoncé la mise en place d'un nouveau service de répit à domicile pour les proches aidants d'un enfant gravement malade. Une aide qui sera réalisée par des proposées d'aide à domicile de la CACTB et soutenue par l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.

Un beau projet porteur d'espoir pour les familles. Avec l'instauration de ce nouveau service, la CACTB pourra offrir des moments de répit aux familles qui en ont le plus besoin. « Nous avons été interpellés par l’organisme afin d’apporter notre expertise au sein des familles pour desservir du répit aux parents des enfants gravement malades. Nous avons discuté des besoins importants en répit pour les parents qui n’étaient pas en mesure d’avoir accès à nos services. Nous avons convenu de travailler de concert sur l’élaboration d’un projet pilote et déposer une demande de financement à l’Appui pour les proches aidants », a expliqué Nathalie Frenette, directrice générale de la CACTB.

L'accompagnement des familles est essentiel

Les familles devant accompagner un enfant malade, oublient parfois de s'accompagner elle-même. Ces dernières peuvent faire face à des situations très difficiles. L'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir a depuis longtemps observé l'épuisement de la majorité de ses parents proches aidants et du manque d'accès à des services de répit adaptés à leurs besoins.

« Les parents d’enfants gravement malades deviennent prisonniers de leur rôle et doivent souvent sacrifier une partie très importante de leur vie et de leur bien-être personnel pour les nombreux soins et rendez-vous requis par l’état de santé de leur enfant. Ils ont besoin de répit ne serait-ce que pour aller à des rendez-vous pour recevoir des services, pouvoir faire des commissions, visiter des proches seuls, passer un moment de qualité en couple ou avec leurs autres enfants qui passent très souvent après l’enfant malade », a ajouté Sandra Poulin, présidente de l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.

Afin que ce service soit mis en place de la meilleure des façons, il ne sera accessible qu'à quelques familles ciblées pour permettre un bon rodage. Ce dernier comportant certains défis sur le plan logistique et médical. « La collaboration entre nos deux organisations permet de partager nos ressources et notre expertise respective. Cela simplifie la mise en œuvre du service pour mieux répondre en fonction des besoins et de réduire les coûts pour l’implantation et la dispensation de ce service afin de rendre cela enfin possible », a détaillé Dyane Plante, coordinatrice d'Ouvre ton coeur à l'espoir.

Le financement de 56 200 $ pour les deux premières années alloués aux deux organisations de ce projet pilote en Beauce, permettra de mettre en place le service. Le but étant aussi de continuer d'aller chercher des financements afin de pouvoir offrir ce service à davantage de familles dans les prochaines années.