Saint-Marie: le Corps de cadets 2898 fête ses 50 ans

Les membres du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie donnent rendez-vous à la population le samedi 13 mai à 14 h dans ses locaux, pour y fêter ses cinquante années d'existence.

Le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie fut créé le 1er septembre 1972 et a débuté ses activités le 1er janvier 1972. Même s’il est techniquement âgé de 51 ans aujourd’hui, les membres ont souhaité rassembler la population pour célébrer ses 50 ans, même avec un an de retard.

« On voulait prendre le temps de bien faire les choses et d’avoir les conditions idéales pour se réunir en grand nombre pour des retrouvailles. C’est pour cette raison qu’on célèbre un an plus tard » a expliqué Jean-Philippe Grenier, le commandant actuel de l’unité.



Bien que les festivités concernent les anciens cadets et personnels officiers, tous les citoyens sont invités à faire partie de la fête. « Il y aura un photographe sur place, les albums photos des 50 dernières années seront disponibles pour consultation et d’autres surprises attendent les participants » a conclut le Capitaine Grenier.