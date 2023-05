Déploiement d'une nouvelle mission régionale en déficience intellectuelle au CHSLD de Saint-Isidore

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches annonce qu’il spécialisera, à compter de l’automne 2023, la mission du CHSLD de Saint-Isidore pour y accueillir dorénavant des usagers adultes en perte d’autonomie vivant avec une déficience intellectuelle et nécessitant des soins de longue durée.

Par le fait même, le CISSS relocalisera les usagers aînés de profil CHSLD vers sa toute nouvelle Maison des aînés et alternative du secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, à une vingtaine de minutes de route de Saint-Isidore, ou selon la volonté des résidents, dans d’autres de ses CHSLD à proximité.

Il est connu que l’édifice du CHSLD de Saint-Isidore n’est plus adapté depuis plusieurs années, à des usagers aînés avec un profil CHSLD. La façon dont il a été construit à l’époque avec des structures de béton limitent malheureusement le CISSS dans les travaux possibles qu’il peut réaliser pour rénover le tout, selon les besoins de résidents aînés en grande perte d’autonomie. Soucieux de continuer à occuper l’édifice du CHSLD de Saint-Isidore et à contribuer à la vitalité de cette municipalité par les emplois qu’il y maintient, le CISSS a cherché d’autres alternatives pour occuper le bâtiment. C’est ainsi qu’il en est arrivé à son orientation de dédier le milieu d’hébergement pour des usagers adultes en perte d’autonomie vivant avec une déficience intellectuelle. Il est dans l’intérêt de ces usagers de pouvoir les regrouper dans un même milieu d’hébergement de soins de longue durée considérant les approches cliniques et les besoins spécifiques de ces derniers. Il n’existe pas de tel lieu en Chaudière-Appalaches.

Pour ce faire, dans une première phase d’une durée de 12 à 18 mois, le CISSS investira un montant autour de 500 000 $ pour rénover le premier étage du bâtiment pour ces usagers, ceux-ci n’ayant pas nécessairement besoin d’espaces à aires ouvertes demandant de défaire des structures de béton pour faciliter leur mobilité et réaliser leurs activités quotidiennes; comme c’est le cas pour des aînés en lourde perte d’autonomie avec un profil de CHSLD. Les travaux envisagés seront de l’ordre de l’ajout de salles de bain et de douches, d’ajout d’éléments fonctionnels dans les chambres et en ce qui a trait au système de gicleurs, ainsi que de travaux de peinture. Dans une seconde phase, le CISSS rénovera ensuite les étages supérieurs, le tout étant actuellement en planification.

Quant aux résidents du CHSLD de Saint-Isidore, une fois relocalisé à la Maison des aînés et alternatives, ils bénéficieront d’espaces physiques plus grands, plus décloisonnés et plus lumineux, mieux adaptés aux nouvelles pratiques en matière d’hébergement de personnes en lourde perte d’autonomie et qui permettent l’application de l’approche de véritable milieu de vie. Les 33 actuels résidents du CHSLD, qui le souhaiteront y seront ainsi relocalisés à compter d’octobre 2023. Actuellement, cinq de ces 33 résidents proviennent directement de

Saint-Isidore. Les employés qui prennent actuellement soin de ces résidents à Saint-Isidore, seront aussi transférés à la Maison des aînés et alternatives de Saint-Étienne leur permettant ainsi d’évoluer dans un environnement de travail à la fine pointe des nouveaux standards en matière de services d’hébergement tout en demeurant une figure de stabilité pour les résidents.

Ainsi, au final, le CISSS maintien des activités dans la municipalité de Saint-Isidore en développant pour des adultes en perte d’autonomie vivant avec une déficience intellectuelle un accès à un hébergement répondant à leurs besoins.

Mentionnons que d’autres types hébergements pour les personnes aînées dans le secteur demeurent accessibles et en bon nombre dans le secteur de Saint-Isidore avec le CHSLD de Sainte-Marie et celui de Sainte-Hénédine à proximité et des RPA à Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Frampton, Sainte-Marie, Saint-Elzéar, Saint-Bernard et Saint-Lambert-de-Lauzon. Par ailleurs, le CISSS s’engage à travailler avec la municipalité pour voir à l’établissement d’autres types de ressources d’hébergement et de milieux de vie.