La Fondation du cœur Beauce-Etchemin lance sa campagne annuelle de financement

Comme l'an dernier, la Fondation du cœur Beauce-Etchemin espère amasser quelque 130 000 $ durant sa campagne annuelle de financement qu'elle vient de lancer.

C'est sous le thème Ensemble pour la santé d’ici! que l'organisme sollicitera le soutien de la population pour maintenir les programmes communautaires de prévention et de réadaptation en maladie chronique, offerts au Pavillon du cœur. Les fonds recueillis aident aussi les personnes vivant une situation financière précaire qui ont besoin de services de santé professionnels.

En 2022, le Pavillon a accompagné plus de 800 citoyens. Ainsi, les dons ont permis d’offrir le Programme jeunesse (160 personnes), les programmes de prévention et de réadaptation (120 personnes) et des enseignements sur les maladies chroniques et les facteurs de risque (532 personnes).

Les personnes intéressées à soutenir la campagne peuvent le faire en ligne (fondation.coeur.ca), par téléphone (418 227-1843, poste 207), ou en personne au Pavillon du cœur Desjardins (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges).

« En devenant donateur, vous soutenez la santé, changez le monde et devenez philanthrope. Vous soutenez la Fondation, sa mission et transmettez par votre influence et votre engagement, la valeur de la philanthropie », ont signalé les responsables de la Fondation par voie de communiqué de presse.