Au Bercail reçoit le Jarret «Organisme à but non lucratif»

L’équipe du Bercail a reçu le 6 mai une mention honorifique dans le cadre de la 34e édition du Gala de l’entreprise beauceronne organisée par la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Les représentants du Bercail ont tenu à mentionner que : « C’est grâce à l’équipe du personnel, à nos bénévoles et aux différents partenaires/entreprises que le Bercail s’illustre dans sa communauté. Merci à eux de faire une différence dans la vie des gens chaque jour ! »

Rappelons que depuis 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, L’Assiettée beauceronne ou La Fondation, c’est le désir d’aider les plus vulnérables de notre société qui guident les dirigeants et toute l’équipe du Bercail.