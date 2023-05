La revue de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 13 mai

Le Cool FM remporte la Coupe Vertdure face à Thetford

Ce vendredi 12 mai, le Cool FM avait l'opportunité de remporter la coupe Vertdure devant ses partisans au Centre Sportif de Saint-Georges. Après un match exceptionnel, l'équipe de Keven Cloutier a soulevé le précieux trophée devant 3 000 spectateurs.

Mesures d'aide en agriculture: l'UPA Chaudière-Appalaches satisfaite

L’Union des producteurs agricoles (UPA) de la région de Chaudière-Appalaches accueille positivement la nouvelle mesure visant à appuyer les entreprises agricoles qui vivent difficilement le contexte inflationniste actuel, communiquée aujourd’hui par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne.

Dimanche 14 mai

Lac-Mégantic: une nouvelle caserne à la pointe de la technologie

La Ville de Lac-Mégantic a annoncé, ce lundi 8 mai, l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie située sur la rue Komery. Cette dernière plus moderne et mieux adaptée, vient remplacer l'ancienne caserne proche de l'hôtel de ville, et aura coûté 7,85 M$.

(Vidéo) La photographe Ariane Desbiens cherche toujours à progresser

La photographe Ariane Desbiens, établie à Saint-Georges depuis huit ans, participe chaque année à au moins deux concours dans le but d'améliorer son travail.

Lundi 15 mai

Les pilotes Raphaël Lessard et Chloé Grondin à l'honneur à l'Autodrome Chaudière

Les Beaucerons Raphaël Lessard et Chloé Grondin ont remporté des honneurs d'envergure, dans le cadre de l'événement annuel de l'Autodrome Chaudière, cette fin de semaine à Vallée-Jonction.

École Maribel Sainte-Marie: un projet de jardin pour la classe de 2e année

L'enseignante de 2e année à l'École Maribel de Sainte-Marie Sandra Grondin a profité de la période des semences du mois de mai pour offrir une activité de jardin dans sa classe.

Mardi 16 mai

CLSC de Beauceville: pas de prises de sang cet été

Le service de prélèvements sanguins sera inactif pour la période estivale au CLSC de Beauceville.

Un incendie de roulotte au camping de La Roche D'or

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés cette nuit à Notre-Dame-des-Pins pour un incendie.

Grève chez Agropur: vers un règlement dès demain ?

Le syndicat Teamsters et la partie patronale d'Agropur se sont rencontrés cette fin de semaine afin de trouver une entente. Après plusieurs jours de discussion, un vote aura lieu demain à 15 h afin d'accepter ou non la proposition.

Condors Hockey : William Lepage s'envole pour la France

Après deux saisons passées avec les Condors de Beauce-Appalaches, William Lepage a annoncé son départ pour le club des Comètes de Meudon, ce lundi 15 mai.

Mercredi 17 mai

Une mise à niveau de 830 000 $ pour la salle Méchatigan

L'entreprise culturelle et diffuseur de spectacles Ovascène recevra un soutien financier de 680 000 $ du gouvernement québécois pour le remplacement de l’équipement de son principal lieu de diffusion, la salle Méchatigan de Sainte-Marie-de-Beauce.

Nouvelle-Beauce: un excédent de fonctionnement qui sourit au budget de la MRC

La MRC de la Nouvelle-Beauce officialise une stabilité dans son budget de 2022, en annonçant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d'une somme de 413 492$. Au sein d'une MRC, ces excédents sont essentiels et constituent la première ressource de l'investissement.

(Vidéo) Régis Roy vibre aux sons du tambour

Régis Roy est un résident de Saint-Isidore de 63 ans qui est animé par les sons qui l'entourent et surtout par les percussions et le tambour depuis son plus jeune âge.

Jeudi 18 mai

Grève chez Agropur: les salariés reprennent le travail dès aujourd'hui

Des discussions entre le syndicat Teamsters et la direction d'Agropur avaient mené à un accord de principe ce lundi 15 mai. Après le vote de l'entente ce mercredi soir par l'assemblée, l'usine de Beauceville reprend ses opérations dès aujourd'hui.

Pas de service possible sans appui gouvernemental, dit Pierre Breton

Pour le propriétaire des Autobus Breton, le maintien de service de transport par Autocar entre Saint-Georges et Québec n'est possible qu'avec le soutien gouvernemental.

Retour des Nordiques de Québec: une nouvelle fenêtre s'ouvre

L'organisation des Coyotes de l'Arizona dans la LNH a trouvé une autre façon de faire parler d'elle cette semaine. La ville de Tempe a voté par référendum en défaveur pour la construction du nouveau projet d'amphithéâtre.

Cégep Beauce-Appalaches: reconnaissance officielle du campus de Sainte-Marie

Au même moment où le gouvernement du Québec annonce la reconnaissance officielle du campus de Sainte-Marie, le Cégep Beauce-Appalaches confirme qu’il offrira de façon permanente le programme de Techniques de santé animale.

Pénurie de main-d'œuvre: une annonce prévue bientôt, dit Legault

Le premier ministre François Legault était en conférence de presse à la polyvalente de Saint-Georges pour l'inauguration du nouveau centre sportif.

Le nouveau complexe sportif de Saint-Georges inauguré par le premier ministre

Le premier ministre, François Legault, accompagné du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a participé aujourd’hui à l’inauguration officielle du nouveau complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges.

Vendredi 19 mai

Piste cyclable Saint-Georges/Notre-Dame-des-Pins: une nouvelle étape

L'administration de la MRC de Beauce-Sartigan a annoncé un montant de 22 000$ pour la réalisation d'une étude de faisabilité et une étude conceptuelle. Elles serviront à envisager l'aménagement d'une passerelle traversant les hauteurs de la 74e rue.

Travail des enfants: le CSSBE privilégie l'équilibre

Le Centre de Services Scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) salue le projet de loi sur l'encadrement du travail des plus jeunes du Ministre Boulet et souhaite mettre en avant l'importance de l'équilibre étude-travail.