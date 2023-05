Une interdiction de conduire pour 38 000 BMW au Canada

Il y a quelques semaines, BMW a émis une interdiction de conduire pour 38 000 véhicules en raison d'une défaillance des coussins gonflables Takata, qui peuvent exploser à n’importe quel moment après une exposition prolongée à de fortes chaleurs et à l’humidité.

Dans son communiqué, BMW a indiqué que les modèles concernés sont : les BMW série 3 2000-2006 (E46), y compris la M3, les BMW série 5 2000-2003 (E39), y compris la M5, et les BMW X5 2000-2004 (E53). Le rappel concerne également les modèles BMW série 1, X1, X3, X5 et X6 fabriqués certaines années, selon le site web du constructeur automobile.

Les propriétaires sont donc invités à consulter la base de données des rappels de Transports Canada ou le site web de BMW Canada pour déterminer si leur véhicule fait partie d’un rappel de coussins gonflables et qu'il doit être remplacé.

Cette crise a déclenché le plus grand rappel de l’histoire de l’automobile, touchant environ 34 marques de voitures. Selon la National Highway Traffic Safety Administration, au moins 25 décès et plus de 400 blessés aux États-Unis seulement, sont liés à ce défaut.