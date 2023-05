« Les stars du communautaire » étaient célébrées hier soir

La Corporation de développement communautaire de Beauce-Etchemins tenait sa soirée reconnaissance annuelle ce jeudi 25 mai au Club de golf de Saint-Georges sous une nouvelle thématique hollywoodienne, soit « Les stars du communautaire ».

Le but de la soirée était de mettre en lumière les 76 organismes membres de la CDCBE, ce qui représente près de 380 travailleurs et plus de 2260 bénévoles. Pour ce faire, les quelque 225 convives ont sorti leurs plus beaux habits pour profiter d’une ambiance digne des plus grands galas hollywoodiens.

Après un appel de candidatures auprès des organismes membres de la CDCBE, un comité indépendant a sélectionné des récipiendaires pour quatre prix honorifiques.

● Le prix « Premier rôle », destiné à un membre du personnel s’étant particulièrement démarqué, a été décerné à Mireille Flamand du GRIS Chaudière-Appalaches

● Le prix « Rôle de soutien », destiné à un ou une bénévole dont l’implication mérite une mention spéciale, a été remis à Thérèse Roy qui contribue aux efforts de l’Association bénévole Beauce-Sartigan.

● Le prix « Révélation de l’année », destiné à un organisme ayant mis sur pied un nouveau service méritant une reconnaissance particulière, a été décerné au Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Sud, pour son service ICI Santé.

● Le prix « Meilleure réalisation », remis à un organisme ayant maintenu, adapté et bonifié un service existant, a été remis au CALACS Chaudière-Appalaches pour Klémo, une peluche faisant office de confident pour les enfants qui vivent des difficultés.

La CDCBE a également profité de cette soirée grandiose pour souligner les carrières de certains piliers du monde communautaire en Beauce-Etchemins. Notamment de Pauline Lemieux, qui a été directrice pendant 42 ans à l’organisme Nouvel Essor, ainsi que de Guy Dubé, directeur depuis 29 ans chez Partage au masculin. L’organisation a également souligné les 14 ans d’implication de Roger Guay au sein de l’ACEF-ABE.