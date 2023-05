L'amour ne permet pas de deviner les besoins de l'autre

Plus de 40 personnes, de quelque 25 organismes et associations, ont participé hier à une journée de réflexion et de concertation autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région. La rencontre était sous la gouverne du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA), avec la collaboration du CISSS de ...