Le club Inner Wheel de Saint-Georges fête ses 40 ans

Le club Inner Wheel de Saint-Georges a été fondé en 1983 sous la présidence de Cyprienne Morissette. En 2001, le club s'est donné pour mission de se consacrer à l'aide aux enfants démunis.

Depuis sa fondation le club Inner Wheel de Saint-Georges a accueilli 145 membres dans son mouvement entièrement féminin. Parmi ces membres, dix d'entre elles etaient présentes au tout début des activités du club et elles sont toujours des membres actifs aujourd'hui.

Présentement ce sont 35 femmes, membres du club Inner Wheel qui s'activent bénévolement pour la réalisation de la mission pour laquelle elles se sont engagées auprès des enfants dans le besoin de notre ville. Ces marraines aident 150 enfants par année avec un budget annuel d'environ 800 000 $ dédié à l'achat de vêtements, chaussures ainsi qu'à l'achat de repas chauds fournis à l'école. Les enfants qui bénéficient de cette aide sont référés par les directions de dix écoles primaires de Saint-Georges et des environs.

Des dons essentiels au bon fonctionne du club

Le succès de la mission du club Inner Wheel de Saint-Georges auprès des enfants dans le besoin de nos écoles repose sur le dévouement et l'engagement des membres de même que sur leur participation aux activités.

De plus, la mission du club ne pourrait se réaliser sans l'apport financier de nos généreux donateurs qui répondent présents année après année. Ces précieux dons permettent non seulement de répondre aux besoins essentiels des enfants mais aussi de contribuer à leur bien-être et à la stimulation de leur estime de soi.