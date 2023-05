« Longue vie au Bercail », c'était le mot d'ordre lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme à Saint-Georges, qui regroupent désormais les deux services externes, L’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel.

« Ça va changer des vies pour vraies parce que c’est fait par les bonnes personnes. Longue vie Au Bercail! », a mentionné Isabelle Genest, présidente et directrice générale de Centraide Chaudière-Appalaches.

Ce projet était attendu depuis 2020 par la direction, les employés et les membres du conseil d’administration. C'est donc au 12 220 2e Avenue, à Saint-Georges, que la nouvelle bâtisse a vu le jour. Elle est plus vaste et plus sécuritaire pour les utilisateurs des services, mais elle permettra aussi de développer de nouveaux projets adaptés aux besoins et aux envies des gens qui les fréquentent.

« L’Accueil inconditionnel s’est bâti en 2012, avant ça j’étais policier municipal. Quand le centre-ville était très actif, on avait régulièrement des appels de commerçants parce que des itinérants s’installaient sur les galeries des magasins. Aujourd’hui, on en a plus d’appels de comme ceux-là, parce qu’aujourd’hui ils sont ici, accueillis à l’Accueil inconditionnel », a raconté Mario Thiboutot, sergent coordonnateur à la Sûreté du Québec. Il a également précisé que depuis la pandémie, c'est « monsieur et madame tout le monde » qui nécessite parfois des interventions pour des raisons de santé mentale.

Après plusieurs mois de travail et quelques rebondissements, ce projet a nécessité un investissement de 1 300 000$ et est entièrement financé par les partenaires de la communauté et par les subventions.

« Je suis une cliente de l’Accueil, je peux vous dire que ça marche! Quand tu arrives découragé, il y a toujours un membre qui est là pour t’aider », a témoigné Anne Labbé.

Un hommage plein d'émotions a été rendu à deux bénévoles qui ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Il s'agit de Léon Drouin et François Fecteau. C'est la directrice Cathy Fecteau qui a tenu à les remercier pour leur grande implication tout en mentionnant quelques souvenirs.

Deux oeuvres collectives

L'événement était aussi l'occasion de dévoiler deux oeuvres collectives réalisées dans la suite de ce projet.

« Merci pour le coup de main » est une toile où sont peintes toutes les mains des représentants des différents partenaires qui ont participé à la réalisation de cette nouvelle bâtisse.

« Merci pour le coup de pouce » représente des empreintes de nombreux usagers du Bercail.

Les deux toiles sont accrochées dans la grande salle du premier étage de l'établissement.