C'est la Semaine québécoise des personnes handicapées

L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) lance dès aujourd’hui la 27e Semaine québécoise des personnes handicapées, sous le thème Contribuer à 100 %.

Cette campagne vise à faire connaître les freins à la participation sociale des gens en situation de handicap. Ainsi, la porte-parole et l’ambassadeur joignent leur voix dans un programme publicitaire dont le but tend à mobiliser les Québécoises et les Québécois à bâtir un monde d'intégration plus ouvert.

Pour l’occasion, le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant s’est prononcé en l’honneur de cette politique. La clé pour lui avec cette initiative est de toujours faire en sorte de rendre la société plus inclusive.



Ensuite, la présidente du conseil d’administration de l’OPHQ Frances Champigny veut de son côté s’attaquer aux préjugés et au manque d’accessibilité. Il s’agit donc d’une semaine de sensibilisation, sur la volonté des groupes concernés de montrer leurs compétences.

Dans un dernier temps, l’artiste Rosalie Taillefer-Simard, fille de René Simard, est la porte-parole de la cause. C’est sa troisième année avec le titre et elle souhaite mettre en valeur les freins à la participation sociale des personnes handicapées.

Des événements et des campagnes publicitaires suivront au cours des prochains jours en ce sens.