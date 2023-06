La famille de Lydia laissée à elle-même

« On a été laissé complètement à nous-même », se désole le père de Lydia, une jeune fille de 22 ans qui a reçu un diagnostic de mononucléose virale en avril 2020.

Cette année-là, son état de santé s'est dégradé très rapidement. Lorsque nous avions rencontré Stéphane St-Pierre, son père, en mars 2021, Lydia était rentrée chez elle à Saint-Frédéric. Sa famille avait alors ouvert une cagnotte en ligne, sur GoFundMe, pour leur permettre d’aménager la maison. En effet, encore très malade, Lydia est en fauteuil roulant depuis et leur résidence n’est pas prévue pour cela.

« On a pris les 13 000$ du GoFundMe pour adapter le plus possible la maison, mais ça prend vraiment 50 000$ pour être capable de tout adapter. Elle a un fauteuil roulant qui est trop petit pour elle, mais on n’a pas le choix sinon elle ne passe pas dans les cadres de portes à l’intérieur. Il reste plein de choses à adapter, ça prend un ascenseur en avant pour être capable de sortir, parce que si on passait au feu, elle ne serait pas capable de sortir toute seule », a expliqué Stéphane St-Pierre, dans une nouvelle entrevue accordée à EnBeauce.com.

La situation financière de la famille est difficile, d’autant que Lydia a cinq frères et sœurs. « On est sur l’aide sociale parce qu’il faut toujours être avec elle, donc on ne peut plus travailler. Les temps sont durs comme on dit. Elle mange seule, mais c’est surtout l’adaptation dans la maison qui est difficile. »

Ce qui le contrarie le plus, c’est ce sentiment d’avoir été abandonné par le milieu médical. Lydia fait toujours de l’amnésie post-traumatique, de l’aphasie, etc. « Elle n’a pas encore son équilibre non plus, pourtant ils ont arrêté la physio d’un coup sec. » Pourtant, la jeune femme rêve de marcher à nouveau et elle se bat pour atteindre cet objectif. Sa mère lui fait faire des exercices tous les jours à la maison.

Il y a quelque temps, Lydia est tombée, elle s’est cassé un genou et elle a été opérée à nouveau pour replacer sa rotule et ses ligaments. « Là, elle est en réadaptation, mais seulement pour le genou avec le physio qui vient une fois par semaine », a précisé Stéphane qui juge ces interventions insuffisantes.

Heureusement, la famille a reçu une belle nouvelle récemment. « Il y a un mois et demi, on a su qu’elle n’avait plus de caillots de sang dans le cerveau! C'était une maususse de bonne nouvelle! Ça a pris trois ans avant que tout parte. À l’Enfant Jésus ils nous ont dit qu’en 40 ans ils n'avaient jamais vu autant de caillots dans un cerveau! C’est épouvantable. Ce n’est pas drôle comment elle est .. Ce n’est pas terminé! »

Lydia et ses parents ont entamé des poursuites judiciaires contre les médecins. Stéphane n’a pas voulu commenter le dossier, car le tout est actuellement en processus. Son seul commentaire était le suivant : « Oui on poursuit les médecins, mais tout ça ça ne se règle pas en un an ou deux, c’est très long. Donc pendant ce temps-là Lydia ne peut rien faire puisque la maison n'est pas adaptée. »

Pour soutenir la famille de cette jeune Beauceronne, il est encore possible de participer à la cagnotte en ligne à : aider Lydia de la Beauce à adapter sa maison.