Stéphane Archambault rencontre les vies brisées « Au coeur de Mégantic »

Stéphane Archambault, chanteur et comédien, est allé rencontrer les hommes et les femmes touchés par la tragédie du 5-6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, dans le cadre d'un documentaire qui sera diffusé le 1er juillet prochain.

« C'est une bombe en temps de paix qui a fait 47 victimes », a déclaré Stéphane Archambault sur la catastrophe de Lac-Mégantic. Aux commandes des rencontres réalisées dans le cadre du nouveau documentaire, le comédien veut montrer l'importance de ce souvenir.

« Il y a quelque chose de très beau dans l'espèce de résilience, de force et en même temps de devoir de mémoire. Ce sont des gens qui ont besoin d'aller de l'avant, tout en ayant le besoin de se souvenir de cet événement », a-t-il complété.

De chanteur à meneur d'entrevue

Stéphane Archambault est un artiste, chanteur et comédien dans la vie. Rien ne le prédestinait à devenir « journaliste » le temps d'un documentaire.

« J'en étais à ma première expérience en tant qu'intervieweur dans un documentaire. Je pouvais juste me baser sur ces gens qui ont vécu des drames. C'était un travail d'écoute, de les mettre à l'aise et d'instaurer un ton qui les mettait en confiance, et non spectaculaire. Je voyais avec eux les choses qu'ils souhaitaient aborder ou non. Il fallait prendre notre temps, » a insisté l'artiste.

Un sujet difficile à aborder

De plus, le sujet choisi est loin d'être simple à traiter. Près de 10 ans après cette tragédie, les esprits sont évidemment encore marqués. L'approche est très délicate, tant cet événement a été sensible sous toutes ses formes.

« Au début, j'ai eu une certaine crainte, dans le sens où l'on "joue" avec un sujet sensible. On va voir des gens qui ont vécu un immense drame. Mais l'angle que l'on a souhaité prendre est un angle plus humain. C'est un reportage sur la reconstruction d'un village, des humains et des âmes, » a conclue Stéphane Archambault.

Ce nouveau documentaire sera diffusé le 1er juillet prochain sur la chaîne Historia.