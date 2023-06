Les frigos de Moisson Beauce se vident sans se remplir

Malheureusement, la faim ne prend pas de vacances et c'est pour cette raison que Moisson Beauce lance un appel aux dons. Les frigos se vident et peinent à se remplir.

En effet, la réserve de denrées est particulièrement basse chez Moisson Beauce. L’organisme doit répondre à une augmentation de 27% des demandes de dépannages alimentaires, tandis qu'il fait face à une diminution de 30 % de ses dons.

« Depuis que je suis arrivée, on n’a jamais eu les frigos aussi vides », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce, alors que les médias étaient réunis pour transmettre le message.

Depuis le début du printemps, la banque alimentaire vit une situation historiquement difficile en matière d’approvisionnement de denrées. Les dons recueillis auprès des épiciers partenaires sont triés et redistribués la journée même. Malgré la quantité reçue, le réseau actuel ne suffit plus à répondre à la demande des organismes en Beauce. Parallèlement, les conditions économiques actuelles, y compris l'inflation et la flambée des prix, ont un impact majeur sur le portefeuille et amènent de plus en plus de gens à avoir besoin d’une aide d’appoint pour se nourrir convenablement.

Marie Champagne et son équipe lancent alors un appel à tous pour trouver de nouveaux fournisseurs, maraîchers ou particuliers qui seraient intéressés à donner leurs surplus de fruits et légumes ou toutes autres denrées non périssables.

« Il faut comprendre qu’avec une augmentation des demandes d’aide alimentaire et une diminution des denrées reçues, la situation ne peut qu’être préoccupante. Nous sommes actuellement en mode solution et avons besoin de l’aide de tous. Chaque geste, qu’il soit petit ou grand, compte », a souligné Marie Champagne.

Éric Poulin, du Club Parentaide, remarque également que les demandes augmentent, mais aussi que les visages changent. « Avant on aidait surtout des personnes sur l'aide sociale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont un travail, parfois même deux, et qui pourtant ne s'en sortent pas », se désole-t-il. « Le coût de l'épicerie a beaucoup augmenté et je ne suis pas sûr que les salaires montent aussi vite! » D'ailleurs, Sarah Bellemare, responsable des cuisines de l'Assiettée Beauceronne, fait le même constat.

Depuis le mois d'avril dernier, les organismes ont plus besoin d'acheter des fruits, des légumes et de la viande. Cependant, leur budget ne prévoit pas cette dépense. Et de fil en aiguille, toute la chaîne empathie.

Comment faire la différence ?

Voici quelques idées si vous souhaitez faire un geste qui fait une grande différence :

- Maraîchers : Partagez les surplus de vos récoltes

- Jardiniers : Semez un rang de plus pour redonner vos surplus de fruits et légumes

- Particuliers : Achetez quelques fruits et légumes de plus ou toutes denrées non périssables lors de votre épicerie pour les redonner à la banque alimentaire. Profitez des spéciaux pour en donner encore plus !

- Faire un don monétaire à https://www.moissonbeauce.qc.ca/don-regulier

Vous avez une idée pour nous prêter main-forte, chaque initiative peut faire une grande différence.

Contactez-nous au 418 227-4035 pour en discuter.

Quoi donner : Tous les fruits et légumes sont les bienvenus (frais, congelés ou en conserves), collations pour enfants ou toutes denrées non périssables.

Où donner : chez Moisson Beauce au 3750 10e Avenue, Saint-Georges.

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 8 h 00 à 14 h 30.