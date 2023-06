Parrainage Jeunesse récompense son président sortant

Lors de son assemblée générale annuelle, le 14 juin, l'organisme Parrainage Jeunesse a décerné un prix hommage à Guy Maheux, son président sortant.

Guy Maheux a consacré plus de neuf années de son temps au sein de l'organisation, en tant qu'administrateur, mentor et président du conseil d'administration.

« Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont été présents et qui se sont impliqués. Ce fut un honneur pour moi de côtoyer des personnes aussi engagées et dévouées, et je n'oublierai jamais tous les bienfaits que Parrainage Jeunesse a apportés dans ma vie. Chère équipe, chers bénévoles et chers membres, je vous admire pour votre implication et longue vie à Parrainage Jeunesse! » a déclaré M. Maheux lors de son hommage.

Guy Maheux a été impliqué dans des décisions importantes visant à améliorer les services offerts aux jeunes, aux bénévoles et aux familles de la région. Notamment sur l'intégration du Service d'entraide Mamie-Soleil en 2019 et la création du service d'animation pour les jeunes en attente d'un bénévole en 2020.

Par ailleurs, le bénévole a participé au projet Ange-Gardien qui s’est achevé en 2021, et a permis de favoriser la persévérance scolaire et d'améliorer les compétences sociales et réflexives de plusieurs milliers d'élèves de la région de Beauce-Etchemins.

« Cet hommage est amplement mérité, car Guy s'est investi avec cœur et passion tout au long de ces années. Il incarne véritablement la mission de Parrainage Jeunesse, qui vise à offrir un accompagnement aux jeunes pour favoriser leur bien-être et leur plein potentiel. En tant que bénévole mentor, il a réellement fait la différence dans la vie d'un jeune garçon, lors d'un jumelage de plus de sept années. Les liens qu'ils ont tissés sont si forts que ce dernier a été son garçon d'honneur lors du mariage de notre bénévole émérite l'année dernière, a ajouté directeur général, M. Jean-François Fecteau, en poste depuis 2019.

« En tant que président de l'organisme, Guy a pleinement contribué à l'évolution remarquable de notre organisation. Au-delà d'être un bénévole présent et dévoué, il a été un véritable leader au sein du conseil d'administration », a-t-il complété.

Nicolas Grenier, ancien bénévole mentor qui occupait le poste de vice-président au cours de la dernière année financière sera le successeur de Guy Maheux.

Un nouveau programme de soutien au mentorat

Déjà en poste, Nicolas Grenier a lancé un nouveau programme de soutient au mentorat. Ce programme comprend diverses mesures, dont de nouveaux incitatifs financiers visant à favoriser les activités entre les bénévoles et les jeunes âgés de 3 à 17 ans.

« Nous souhaitons offrir davantage à nos bénévoles afin qu'ils puissent établir des liens durables avec les jeunes de notre région. Notre objectif est d'améliorer leur expérience en tant que mentors. Nous sommes conscients de l'impact de l'inflation et de la pandémie sur nos familles, nos mentors et les personnes souhaitant devenir bénévoles. Ce programme renforce notre accompagnement, favorisant ainsi la rétention et l'attraction de nouveaux bénévoles, » a conclu le nouveau président.