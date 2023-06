Inauguration d’un plateau extérieur de réadaptation

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) et le Centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS Chaudière-Appalaches) ont inauguré officiellement mercredi un plateau extérieur de réadaptation, la première cour extérieure de réadaptation au Québec.

Cet espace, de plus de 10 000 mètres carrés, a été aménagé au Centre de réadaptation en déficience physique du secteur Charny à Lévis et profitera à toute la clientèle des usagers des Programmes en déficience, autisme et réadaptation offerts par le CISSS de Chaudière-Appalaches.

Cette cour extérieure recrée un véritable milieu de vie afin que les usagers puissent réaliser et/ou développer de nombreuses activités malgré une situation de handicap. Pour favoriser cette réintégration à leur milieu de vie, cette cour est aménagée avec différents sentiers en gravier, sable et asphalte, de pentes, de trottoirs, de gazon, d’un potager, de panneaux de circulation pour la déficience visuelle, de mobiliers urbains adaptés, d’un cabanon/atelier, d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant pour initier les personnes à mobilité réduite, d’un module de jeux sécuritaire et de différents accessoires.

Cet aménagement a été rendu possible grâce à un investissement de près de 200 000 $ du CISSS de Chaudière-Appalaches et par la Fondation du CRDP-CA qui a contribué pour plus de 115 000 $. On compte aussi plusieurs partenaires: Desjardins (75 000 $ octroyé par huit caisses de la Chaudière-Appalaches), Fondation Maurice-Tanguay (25 000 $), Go rampe (rampe d’accès pour fauteuil roulant d’une valeur 25 000 $), et les Clubs Lions de la Chaudière-Appalaches (10 000 $)