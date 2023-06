Plusieurs cliniques de sang à venir en Beauce

La Grande Course des Petits Canards Meubles et Nous était de retour ce samedi 17 juin. Cette campagne de financement pour le Club de Natation Régional de Beauce a permis d’amasser 20 120 $. C'est ce qu'a confié l'organisation par la voie d'un communiqué de presse. Malgré la pluie de ce samedi, la course s’est bien déroulée et les ventes de ...