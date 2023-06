Plus de 700 000 $ de dons pour la Maison de la Famille

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et le Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté (CPSC) ont annoncé avoir récolté plus de 700 000 $ lors de leur campagne de financement.

Avec un objectif initial de 500 000 $, l'organisme a eu une belle surprise en découvrant le montant final, qui s'élève à 743 221 $.

Cette somme permettra à l'organisme de répondre aux besoins sans cesse grandissants des familles de la communauté. L'objectif premier de la Maison de la Famille était d’acquérir une deuxième maison, voisine de la maison actuelle, afin d’augmenter la capacité d’accueil des familles.

« L’idée d’agrandir nos infrastructures est venue d’elle-même, l’augmentation des demandes et l’agrandissement de l’équipe. Nous souhaitons mettre en œuvre des solutions pour répondre au mieux aux

besoins des familles de la Nouvelle-Beauce et l’agrandissement de nos locaux est un moyen concret de le faire. Les membres du conseil d’administration ont unanimement adopté cette décision, » à expliqué Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC.

Pour l’organisme de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC, cet événement est une campagne importante, et les sommes amassées seront investies auprès des enfants et des familles de la région.

« Ce projet de levée de fonds n'aurait pu se réaliser sans l’appui de notre communauté, qui est solidaire, généreuse et impliquée. Nous tenons donc à remercier sincèrement tous les membres du cabinet de campagne qui se sont lancés dans une sollicitation importante pour l’organisme et les familles de notre territoire, » a ajouté Louis Veilleux, qui a assuré le rôle de président de campagne.

Pour informations, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC est un organisme communautaire à but non-lucratif fondé en 1994. Sa mission est d’offrir des services tant novateurs que de qualité, dans le but de favoriser le mieux-être des familles de la Nouvelle-Beauce.