Club Inner Wheel: une aide sans faille depuis plus de 40 ans

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges a été créé en 1983 dans le but de venir en aide aux plus démunis. Depuis 2001, l'organisme concentre ses efforts sur les jeunes enfants en manque de vêtement et/ou de nourriture. Rencontre.

Marie-Eve Doyon, Louise-Andrée Fortin Doyon, Jocelyne P. Veilleur et Thérèse Nadeau Quirion, quatre des 35 membres de l'organisme, ont accepté de nous rencontrer pour revenir sur près de 40 ans de bénévolat.

« L'Inner Wheel a été créé en Angleterre, le 10 janvier 1924 par une femme qui se nomme Margarette Golding. Après la guerre, les femmes se sont réunies par amitié puis ensuite en ayant des objectifs communs. Plus tard, plusieurs clubs se sont créés à l'international, » a expliqué Louise-Andrée Fortin Doyon, présidente du club de Saint-Georges.

Pour expliquer les raisons de la création de club de Saint-Georges, les membres expriment le besoin d'une vocation. « On avait besoin de faire quelque chose et on a pensé aux enfants. Cela n'a pas été facile de s'intégrer dans les écoles car on avait quelques réticences, a lancé Jocelyne P. Veilleur, responsable de marrainage depuis 22 ans.

Aider les enfants en manque de nourriture

Dans un premier temps, le club Inner Wheel de Saint-Georges a souhaité apporter de l'aide aux plus jeunes qui me mangeaient pas à leur faim. « On a acheté des frigidaires dans trois écoles pour aider les enfants qui manquaient de nourriture dans les boîtes à lunch, » a poursuivi Jocelyne P. Veilleur.

Ensuite, les marraines d'Inner Wheel se sont données comme objectif d'apporter des vêtements à ces enfants qui se retrouvaient parfois trop peu habillés en hiver. « L'été, c'est moins problématique, mais l'hiver, on remarquait que certains enfants avaient froid. Ils avaient des bottes trouées et complètement mouillées. On a donc commencé à habiller les enfants et on est rendu aujourd'hui à faire des banques de vêtements, » a-t-elle complété.

Cette année, les membres d'Inner Wheel ont permis à 44 enfants de manger sur la base de trois repas chauds par semaine, dans six écoles différentes. « On est là surtout pour les enfants puis on habille aussi les nouveaux arrivants qui n'ont pas grand-chose. On ne peut pas les réchauffer, mais on leur achète des vêtements chauds », a conclu la responsable du marrainage.

Pour en savoir plus sur les actions et le parcours du club Inner Wheel de Sainte-Georges, visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.