Fermeture de lits à l'hôpital: le CISSS se montre rassurant

Récemment, le Journal de Québec rapportait que le centre hospitalier de Saint-Georges verrait la fermeture de 14 lits cet été, en raison des vacances. Sur ce sujet, Carole Deschênes, directrice exécutive pour les réseaux locaux de services de la Beauce et des Etchemins du CISSS, a voulu rectifier le tir.

En entretien téléphonique avec EnBeauce.com, Madame Deschênes s'est fait rassurante sur le sujet. Si les vacances méritées du personnel de la santé est indéniable, elle assure que les besoins de la population ne sont pas réduits pour autant.

Selon ses dires, le recours aux soins serait moins important pendant la période estivale.

« En général, l'été, on a toujours une diminution de l'achalandage. Étant donné qu'on a un niveau des activités du bloc opératoire qui est électif [non urgent], on ferme le nombre de lits en conséquence. On a une cible de dix lits. »

Si le centre se permet de laisser ces lits de côté pour une certaine période de temps, il est assuré qu'on en fera l'usage en cas de besoin.

« Mais si on ne peut qu'en fermer cinq, en raison des besoins de la population, on va les ouvrir et on aura le personnel nécessaire pour le faire. »

Si ce n'est pas de gaieté de cœur, le recours au temps supplémentaire obligatoire permettrait à l'administration de ramener le personnel sur place, si ce scénario arrivait.