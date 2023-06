Les appels accidentels au 911: un fléau en Chaudière-Appalaches

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges a été créé en 1983 dans le but de venir en aide aux plus démunis. Depuis 2001, l'organisme concentre ses efforts sur les jeunes enfants en manque de vêtement et/ou de nourriture. Rencontre. Marie-Eve Doyon, Louise-Andrée Fortin Doyon, Jocelyne P. Veilleur et Thérèse Nadeau Quirion, quatre des 35 membres de ...