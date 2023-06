Près de 1 500$ amassés pour le Club Kiwanis Sainte-Marie

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal et le Club Kiwanis Sainte-Marie se réjouissent du succès de l’édition 2023 du « Cross Country Loufoque » qui a eu lieu le 28 mai dernier.

L'événement, qui était organisé gratuitement sur les terrains de soccer et dans les sentiers du Parc Taschereau, a permis de récolter 1 500 $ grâce aux contributions volontaires des participants. L’objectif étant de soutenir financièrement le Club Kiwanis afin qu'il puisse poursuivre sa mission et son œuvre dans la communauté mariveraine.

« Mon équipe et moi sommes heureux d’avoir participer à cet événement. Pour échanger avec vous certes, mais pour appuyer le Club Kiwanis Sainte-Marie d’abord et avant tout. On se donne rendez-vous en 2024 », a souligné Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

En marge de cette activité, se tenait aussi une campagne virtuelle de financement visant à soutenir les activiés para-scolaires des trois écoles primaires de Sainte-Marie, soit Maribel, Éveil et Monseigneur Feuiltault. Près de 6 400$ ont été amassés, dont 15% iront au Club Kiwanis.