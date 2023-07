Alexandre Vézina: 3 000 km de marche pour les jeunes de la DPJ

Le Longueuillois Alexandre Vézina effectue présentement 3 000 km de marche au Québec, prévue sur une période de 100 jours. Il est de passage en Beauce pour une partie de la semaine, lui qui amorce sa troisième semaine de progression.

Son défi: venir en aide à l'Organisme POSA à Chambly, après qu'une collègue lui en ait parlé.

Il est arrivé dans la soirée de lundi à Saint-Joseph-de-Beauce, alors qu'il a été accueilli par l'Hôtel Le Journel. Il est sur son départ aujourd'hui jusqu'à destination de Scott. Il continuera par la suite dans la région de Chaudière-Appalaches pour atteindre Lévis.

« Je vais me rendre à Lévis et après, je vais monter le Saint-Laurent, jusqu'en Gaspésie. » C'est ce qu'il a confié par entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Cela fait partie des quelques destinations québécoises que prépare M. Vézina dans son périple.

Si l'organisme soutenu est installé à Chambly, il demeure que la protection de la jeunesse concerne toutes les régions du Québec.

La Maison Stéphane Fallu est un service offert par l'organisation pour des jeunes qui arrivent de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Quelque 33% des gens qui en sortent finissent dans l'itinérance. Elle permet d'offrir graduellement une certaine autonomie à ces jeunes.

Financièrement, il n'y a pas d'objectif précis, étant donné que d'importantes sommes sont nécessaires pour construire une autre maison. En ce moment, La Maison Stéphane Fallu peut héberger six garçons, alors qu'un manque de ressources empêche les filles d'accéder à ce service.

Depuis, la cause a cumulé assez d'argent pour construire une nouvelle maison accueillant six filles. L'initiative compte jusqu'ici sur le soutien de personnalités comme les humoristes Stéphane Fallu et Mike Beaudoin, ainsi que le ministre Jean-François Roberge. D'autres s'ajouteront à la liste dans les temps à venir.

Alexandre Vézina marche donc toute cette distance pour collecter des fonds et construire plus d'établissements comme la Maison Stéphane Fallu. Le marcheur est entré dans cette aventure le 29 juin et son retour devrait se faire 100 jours plus tard, soit le 7 octobre.

Il est d'ailleurs possible de suivre ses exploits et de faire un don sur ses réseaux sociaux ou sur le site suivant.