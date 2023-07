Le tournoi de golf bénéfice du Crépuscule s'en vient!

C'est la période d'inscription au 22e Tournoi de golf bénéfice annuel de la Fondation du Crépuscule, qui est prévu le jeudi 14 septembre prochain, au Club de golf Sainte-Marie.

Le président du conseil d'administration, Gaston Lévesque, invite les intéressés à prendre part en grand nombre à cet événement, qui avait généré des bénéfices de 111 000 $ l'an dernier.

Rappelons que Le Crépuscule est une corporation sans but lucratif et autonome, ayant pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.lecrepuscule.ca.