Un déjeuner-conférence sur le thème du traumatisme craniocérébrale

Dans le cadre de sa tournée provinciale, le Grand PoutineFest débarque à Saint-Georges pour la fin de semaine. Plus précisément, jeux gonflables, artistes de cirque, chansonniers, kiosques de sucreries et six camions de cuisine de rue s'installeront dans le stationnement du Carrefour Saint-Georges du 1er au 3 septembre. Les visiteurs pourront ...