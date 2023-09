Partage au Masculin: un café-discussion sur l'agressivité

L'organisme Partage au Masculin a annoncé la reprise de ses café-discussion. La premier se déroulera le 7 septembre à Saint-Georges

Pour ce retour, le thème de ce café-discussion sera « L’agressivité a monté d’un cran : comment réagis-tu? », et Michel Roy en sera l'animateur.

Augmentation de l'agressivité sur la route, à l'épicerie ou encore sur les pistes cyclables, les préposées au service à la clientèle ont été nombreux à voir ce phénomène s'intensifier.

« On peut s’interroger sur les causes de ce phénomène « poste-pandémique », mais la question la plus importante est : toi, es-tu plus agressif ou moins tolérant qu’auparavant? Dans un cas comme dans l’autre, comment réagis-tu lorsque tu es confronté à ce type d’agressivité gratuite ? », a indiqué l'organisme dans son communiqué.

Partage au Masculin invite donc les personnes intéressées dès 19 h dans le local de Partage Saint-Georges, ou par visioconférence en s'inscrivant au 418 228-7682 ou par courriel au [email protected].

Pour rappel, ce café-discussion est offert à tous les hommes de la région gratuitement.