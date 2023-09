Marie-Claire Filion agira comme présidente d'honneur de la loterie 2023

C'est la présidente d’Industrie Bourgneuf de Saint-Honoré-de-Shenley, Marie-Claire Filion, qui assurera la présidence d’honneur de la 32e loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré.

« Mon entreprise et moi, on est partenaire silencieux depuis une bonne dizaine d'années de la Maison Catherine de Longpré. Lorsque j'ai reçu l'appel (pour la présidence d'honneur), les deux phénomènes se sont croisés, c'est-à-dire le soutien de l'entreprise (...) et le fait que je vivais une situation personnelle (décès récent d'un proche) », a dit essentiellement la porte-parole en conférence de presse ce matin, tenue au centre de soins palliatifs à Saint-Georges.

Elle est étonnée de voir «l'armée de bénévoles» qui se déploie au service d'accompagnement pour les personnes qui franchissent cette dernière étape de vie. Mme Filion s'est dit confiante que « la population saura démontrer une fois de plus son engagement envers ce bien collectif qu’est cette maison de soins palliatifs unique, et ceci pour chacun d’entre nous ». L'objectif 2023 a été fixé à 435 000 $, soit 10 000 $ de plus que l'an dernier.

Cette année aussi, ce sont 20 000 billets, au coût unitaire de 20 $, qui seront disponibles, soit 2 000 de plus qu'habituel, pour répondre à la demande, a expliqué le président du conseil d’administration du centre, Léon Drouin.

Il a rappelé que la loterie compte pour plus de 30 % dans le budget de fonctionnement de la Maison, les autres sources de revenus du public provenant du tournoi de golf (68 000 $) et les activités de la Fondation (463 000 $). « Cette année, c'est 950 000 $ (sur un budget de 1,8 M$) que nous devons aller chercher auprès de la population pour répondre aux besoins du centre qui sont de plus en plus importants. C'est beaucoup de sous »-a-t-il souligné lors de la conférence de presse.

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire ainsi qu'auprès de représentants désignés dans chaque municipalité de la région dont les coordonnées sur le site internet maisoncatherinedelongpre.qc.ca sous l'onglet « Don et financement ». Les achats de billets et les dons en ligne sont également possibles. Des billets sont aussi disponibles directement à la Maison Catherine de Longpré (1140 de la 20e rue à Saint-Georges) Le tirage se déroulera le 8 décembre 2023 à 19 h. Les gagnants se partageront la somme de 65 000 $, soit un prix de 10 000 $, quatre prix de 5 000 $, 30 prix de 1 000 $ et 10 prix de 500 $.