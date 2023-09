Les Fermières donnent 80 bonnets au Groupe Espérance et Cancer

Le 11e pique-nique interculturel du CJE Beauce-Sud aura lieu ce dimanche 10 septembre de 11 h à 16 h, à la terrasse couverte du parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Organisé par le Trait d'union du CJE, soit son service d'accueil et d'intégration des immigrants en Beauce-Sartigan, et rendu possible grâce à la participation financière du ...