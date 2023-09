Quatre bénévoles accueillis par l'Ordre du mérite georgien

Le Cercle de Fermières No 33 de Saint-Georges a remis récemment quelque 80 bonnets au Groupe Espérance et Cancer de Saint-Georges. Ils ont été confectionnés pour les personnes qui doivent se soumettre à des traitements de chimiothérapie et qui, ce faisant, perdent leurs cheveux. La fabrication de bonnets a été rendu possible grâce au ...