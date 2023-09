Le CPS Les Passerelles lance sa première campagne de financement

Le centre de pédiatrie sociale Les Passerelles lance une campagne de financement qui vise à amasser 1,5 M$ sur une période de trois ans.

La première d’une série d’actions de sollicitation se met en branle à compter d'aujourd'hui, 12 septembre, pour se poursuivre jusqu'au 12 novembre. Les sommes amassées permettront au centre de soutenir sa mission de favoriser le bien-être et le développement du plein potentiel des enfants.

Ouvert en septembre 2022, l'organisme à but non lucratif accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan et leurs familles en situation de vulnérabilité. Il est le 45ème centre de pédiatrie sociale en communauté au Québec dont les services sont destinés à ceux qui se trouvent dans des situations caractérisées par des sources de stress toxiques telles que l’instabilité familiale, l’insécurité alimentaire ou financière, l’intimidation, la violence physique ou psychologique, l’immigration récente, les troubles du développement, l’isolement social, les problèmes de consommation ou de dépendance, etc.

Des besoins criants en Beauce-Sartigan

Avec l’un des taux de défavorisation les plus élevés au Québec, la région de Beauce-Sartigan compte plusieurs familles qui ont de la difficulté à combler leurs besoins de base en raison des revenus moyens plus faibles. Par exemple, en Beauce-Sartigan le revenu personnel moyen est de 31 439 $ tandis qu’en Chaudière-Appalaches il est de 34 140 $, et qu’au Québec il s’élève à 36 352 $.

En 2019, 31,8% des 25 à 64 ans en Beauce-Sartigan présentaient un faible niveau de scolarité (aucun diplôme), alors qu’au Québec ce taux était de 22,2%. Toujours en 2019, environ 5 000 résidents de Beauce-Sartigan n’avaient pas accès à un médecin de famille.

« Déjà dans la dernière décennie, on assistait à une détérioration progressive de la santé mentale de nos enfants et adolescents, mais depuis la pandémie, leur détresse psychologique est encore plus élevée avec une explosion, entre autres, des troubles anxieux et dépressifs. Malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont accès aux soins nécessaires », signale la docteure Hélène Cormier, médecin de famille à Saint-Georges.

Depuis moins d’un an après son ouverture, le CPS Les Passerelles a déjà un impact positif dans les familles de Beauce-Sartigan, alors que près de 2 000 interventions ont eu lieu et ont contribué à des résultats concrets dans la communauté.

Trois façons de donner

Il existe trois façons de faire un don pour soutenir la mission du CPS Les Passerelles, qui a pignon sur rue à Saint-Martin-de-Beauce:

— Le volet Entreprises : Contribution souhaitée de 5 000 $ ou plus. Il est possible de s’engager avec l’organisme pour trois ans et ainsi profiter d’un plan de visibilité en tant qu’entreprise partenaire.

— Le Club des mille-pattes : Levée de fonds individuelle ou en groupe ayant pour objectif d’amasser 1 000 $ ou plus. Le don se fait via le site Internet et un reçu de charité est remis au leader du groupe.

— Le don en ligne : Don individuel via la page sécurisée du site web de l'organisme (cpslespasserelles.com/je-donne).

« Cette campagne de financement est une étape essentielle pour nous permettre d'élargir notre portée et de soutenir davantage d'enfants dans notre communauté, tout en leur redonnant le pouvoir de rêver et de s'épanouir. Avec le soutien généreux de nos donateurs et de la communauté, nous pourrons offrir des services encore plus complets et contribuer à réduire les inégalités auxquelles ces enfants sont confrontés et élever les enfants de Beauce-Sartigan à leur plein potentiel », de signaler la directrice générale du centre, Valérie Poulin.