Moisson Beauce: un nouveau club de dons pour les denrées essentielles

L'organisme Moisson Beauce associé à Peggy Duquet, de l'entreprise Métal Duquet, ont annoncé la création d'un nouveau club de donateurs, ce mardi 12 septembre.

En effet, le nouveau « Club des Essentiels », permettra à l'organisme d'amasser des dons monétaires afin d'acheter des denrées nutritives et essentielles à une saine alimentation.

« Lorsque j'ai vu passer en juin dernier, ce qu'il se passait avec Moisson Beauce, s'est venu nous chercher au coeur directement et on s'est questionné sur ce qu'on pouvait faire, » a expliqué Peggy Duquet, présidente de Métal Duquet et ambassadrice du « Club les Essentiels ».

« Sur le coup, on a fait un don en argent. Puis quand on a vu la portée de ce que cet argent-là pouvait apporter, juste les essentiels, j'ai rappelé Marie et l'équipe de Moisson Beauce pour faire en sorte que ça ne soit pas qu'une campagne éphémère, » a-t-elle complété.

De ce point de réflexion, est alors née l'idée du « Club des Essentiels ». Ce nouveau club est un regroupement de personne, qui va venir faire des dons en argent pour permettre à la banque alimentaire Moisson Beauce de faire l'achat de produits essentiels (lait, oeuf, fruits et légumes).

Un club ouvert à tous

Afin de pouvoir adhérer à ce club, les personnes intéressées (entreprise, organisme ou particulier), peuvent se rendre directement sur le site internet de Moisson Beauce, dans la rubrique « Club des Essentiels ».

De là, il est alors possible d'effectuer un don unique, de la somme que l'on souhaite, ou de mettre en place un don mensuel. À la différence de la rubrique « Je donne », qui sert essentiellement à aider l'organisme à vivre dans son ensemble, l'argent amassé dans cette nouvelle rubrique, ne servira qu'à l'achat de denrées indispensables.

« Plus il y a de dons monétaires et de gens qui font partie du Club des Essentiels, plus il y a des possibilités d'acheter des denrées essentielles », a ajouté Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Pour terminer, les membres de ce club pourront profiter de certains avantages. Ces derniers auront un accès à l'infolettre, reprenant les dernières nouvelles de Moisson Beauce et les achats réalisés grâce à leur financement. Ils recevront un reçu annuel pour fins fiscales et auront le sentiment de contribuer à une cause importante.

« Ce que nous souhaitons créer, c'est vraiment une gang, une communauté qui s'engage à supporter l'organisme sur une base annuelle. À nous tous, nous avons un pouvoir multiplicateur tellement important, » a conclu Peggy Duquet.

Pour devenir membre, il est possible de se rendre directement sur le site internet de Moisson Beauce, rubrique « Club des Essentiels ».