Au Bercail: plus de 300 personnes à la conférence de Francine Ruel

Le Bercail organisait une conférence de Francine Ruel, personnalité du milieu culturel québécois, au Georgesville, ce jeudi 14 septembre.

Près de 300 personnes, se sont présentés pour participer à cette conférence, portant sur l'histoire personnel de Madame Ruel.

Francine Ruel a débuté la soirée en parle de l'histoire avec son fils qui vit dans la rue depuis 29 ans. Elle parle de la jeunesse de son fils, de ce qui l’a amené dans la rue, de ses efforts pour le sortir de son mal-être, par la lecture d’extraits de son livre « Anna et l’enfant-vieillard » entremêlés d’anecdotes parfois rigolotes et souvent poignantes.

C’est avec son cœur qu’elle a parlé aux parents présents dans la salle. Elle s’est d’ailleurs directement adressée à eux pendant la soirée, pour leur démontrer qu’ils ne sont pas seuls et les encourager à demander de l’aide.

Une rencontre avec les personnes du Bercail

Avec ses mots, elle raconte ce que d’autres ne parviennent pas à dire. Un peu plus tôt dans la journée, Francine Ruel s’était présentée dans les locaux de l’organisme, du côté de la maison d’hébergement et du côté de l’Accueil inconditionnel, pour les visiter, mais aussi pour prendre le temps de rencontrer les personnes fréquentant les services.

Ces derniers ont d’ailleurs semblé touché par son empathie et sa sensibilité à leur égard. Dans ses yeux, il était possible de sentir l’émotion et la sincérité dans cet élan vers eux.

Cette journée fut l’occasion pour plusieurs de prendre conscience que l’itinérance est un gros mot qui cache des personnes avec un vécu complexe, mais aussi des humains avec des familles, des talents, des aspirations, des espoirs. Ce sont simplement des gens qui, à un moment de leurs vies, ont perdu pied!

Pour rappel, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, L’Assiettée beauceronne ou la fondation, c’est le désir d’aider les plus vulnérables de notre société qui guident les dirigeants et toute l’équipe du Bercail.