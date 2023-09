Saint-Georges: une nouvelle salle pour accueillir les victimes au poste de la SQ

Une nouvelle salle permettant d'accueillir les victimes d'agression sexuelle a récemment été inaugurée au Centre de Services Saint-Georges de la Sureté du Québec.

Conceptualisé et réalisé par Décor Annie, cet endroit chaleureux permettra aux victimes de se retrouver dans un endroit calme, paisible et réconfortant dans le but de se sentir en sécurité.

Différents organismes et personnes déléguées à ce projet étaient présents pour l'évènement.