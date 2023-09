Parrainage Jeunesse: 8 500 $ pour le Service d'entraide Mamie-Soleil

Le Service d'entraide Mamie-Soleil a annoncé, ce mercredi 29 septembre, l'obtention d'une somme de 8 500 $ qui servira a développer ses services.

En effet, la Fondation Québec Philanthrope ainsi que la succursale d’Energir de Québec ont versé respectivement 7500 $ et 1000 $ pour poursuivre le développement de Mamie-Soleil en Beauce-Etchemins.

« Le Service d'entraide Mamie-Soleil continue de croître et de prospérer grâce à l'appui de précieux partenaires comme la Fondation Québec Philanthrope et Energir. Nous voulons accroître notre capacité à apporter un soutien essentiel aux familles qui traversent des situations particulières après la naissance de nouveau-né(s) », a résume le directeur général de l’organisme de mentorat jeunesse, M. Jean-François Fecteau.

Parrainage Jeunesse a repris la gestion du Service d’entraide Mamie-Soleil en novembre 2019, une initiative lancée par l’AFÉAS St-Georges. « Depuis sa création en 1996, ce réseau de bénévoles de cœur donne un fier coup de pouce à nos familles quand cela est nécessaire. Nous comptons plus de 1500 heures de répit-gardiennage lors de 500 visites aux domiciles des familles en Beauce-Etchemins. Et seulement l’an dernier seulement, nos bénévoles ont cumulé plus de 700 heures de répit-gardiennage à 25 différentes familles, » a complété M. Fecteau.

Le projet de relance du Service d’entraide Mamie-Soleil est d'ailleurs en lice dans la catégorie « Amélioration continue de la communauté » au prochain Gala d’excellence du Centre intégré de santé et services sociaux de la Chaudière-Appalaches, qui se tiendra le 19 octobre en soirée au Centre Caztel.

Une journée pour fêter les 40 ans de l'organisme

Le 30 septembre, sera la Journée Parrainage Jeunesse, qui célèbre ses 40 ans, au verger les Roy de la Pomme. De 12 h à 17 h, la population est conviée à la fête qui mettra en vedette l’artiste, Marco Calliari, qui est le porte-parole du Regroupement québécois de parrainage civique, celui-ci offrira un spectacle à compter de 14 h 30.

Au programme, il y aura également de l’animation musicale, du maquillage, de la sculpture de ballons, des ateliers de cirque avec Services FTP. Les visiteurs pourront aussi participer à la réalisation d’une œuvre collective et bien plus encore avec l’équipe de Parrainage Jeunesse.

Pour rappel, la Journée P a pour but de valoriser l’implication citoyenne des bénévoles qui font la différence dans la vie des familles.